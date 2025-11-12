Minute par minute 13 novembre : le jour où Paris a été attaquée

Lire la vidéo

16 novembre 2015 : 13h, une minute de silence était respectée dans toute la France mais aussi au siège de l'OTAN et dans plusieurs pays du monde. Une minute de silence en hommage aux 130 victimes d'une série d'attaques quasi simultanées perpétrées 3 jours plus tôt entre le Stade de France, des terrasses de brasseries parisiennes et la salle de concert du Bataclan. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale et les deuxièmes en Europe (hors attentats aériens), après les 191 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004. Nous allons vous raconter, minute par minute, cette nuit tragique qui a plongé Paris dans l'horreur.