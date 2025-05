Minute par minute Tsunami 2004 : l'enfer au paradis

Lire la vidéo

Diffusé le 27/12/2022

Au moment de Noël et des fêtes de fin d’année, de nombreux touristes notamment européens, choisissent de s’envoler pour la Thaïlande afin de quitter la grisaille et retrouver le soleil. Alors que l’Europe est plongée dans l’hiver, c’est le meilleur moment pour se rendre en Thaïlande et de profiter des plages de sable blanc de ce petit paradis d’Asie du Sud-Est. La saison des pluies est passée et les températures n’y sont pas aussi caniculaires qu’au printemps. Cependant pour ceux qui ont choisi de s’y rendre en ce mois de décembre 2004, l’espoir d’un séjour au paradis va se transformer en véritable enfer. Le 26 décembre, au lendemain de Noël, un tremblement de terre de magnitude supérieure à 9 se produit au large des côtes. S’ensuit un terrible tsunami qui va ravager les côtes de la Thaïlande mais aussi celles de l’Indonésie, de l’Inde et du Ski Lanka. C'est l'un des dix séismes les plus meurtriers et le plus grave tsunami de l’histoire. Il provoquera la mort de plus de 250 000 personnes. C’est cet événement hors norme, qui a bouleversé la vie de milliers de familles et provoqué un élan de solidarité exceptionnel dans le monde entier, que raconte ce numéro de Minute par Minute.