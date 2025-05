Miss Peregrine et les enfants particuliers Miss Peregrine et les enfants particuliers

Lire la vidéo

Diffusé le 09/09/2017

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l'existence d'un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs… et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.