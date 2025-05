Mission: impossible 2 Mission: impossible 2

Lire la vidéo

Diffusé le 07/01/2012

L'agent secret Ethan Hunt doit récupérer et détruire un virus mortel, baptisé la Chimère, qui a été dérobé par son ancien collègue Sean Ambrose. Ce dernier détient l'antidote et se terre dans un laboratoire de Sydney. Pour infiltrer son quartier général hautement sécurisé, Hunt et son assistant Luther Stickell tentent d'approcher Nyah Hall, l'ex-petite amie d'Ambrose.