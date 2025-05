Mission: impossible - Fallout Mission: impossible - Fallout

Diffusé le 05/04/2019

Au cours d'une mission, l'agent Hunt et ses hommes perdent une valise de plutonium, passée aux mains d'une organisation terroriste nommée les Apôtres. Dès lors, le monde court un terrible danger. Surveillé par la CIA, qui remet en cause ses méthodes, et pourchassé par des tueurs, Hunt se lance dans une course contre la montre pour sauver le monde...