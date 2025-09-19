Mission travaux : ma maison est un chantier Bande-annonce

L’as du bricolage Laurent Jacquet, spécialiste de la rénovation et adepte du développement durable, vient en aide à une famille totalement dépassée par son chantier. Avec son équipe d’artisans, il prend le temps d’expliquer chaque poste de travail, pour transmettre leur savoir-faire et remotiver la famille. Annabelle et Milad, parents trentenaires d’une petite fille, se sont lancés dans l’achat de leur première maison en 2020 en Seine-et-Marne, pensant qu’elle nécessitait seulement des rafraîchissements. Cependant, les travaux ont révélé de nombreux vices cachés et sont devenus une source de tension et de stress, aggravée par le fait qu'Annabelle est enceinte de leur deuxième enfant. La maison reste en chantier, impactant leur vie de famille et leur relation, et Milad se sent coupable de ne pas avoir tenu sa promesse de mener à bien les rénovations. Ils ont la sensation d’être dans une impasse et ne savent plus comment en sortir.