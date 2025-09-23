Mission travaux : ma maison est un chantier Angélique et Christophe / Sabrina et Stéphane (1/2)

Laurent Jacquet, le roi des chantiers, et son équipe d’artisans volent au secours de familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs. Angélique et Christophe se sont lancés dans le projet d’une vie : l’achat d’une maison. Alors qu’ils souhaitaient initialement construire, ils ont eu un véritable coup de foudre pour une chaumière normande. Ils ont vu tout le potentiel de la maison mais n’ont pas mesuré l’ampleur des travaux. Sabrina et Stéphane ont acquis en 2017 une maison en banlieue lyonnaise. Si Sabrina n’a pas été immédiatement conquise, Stéphane a su trouver les mots en lui promettant de réaliser les travaux rapidement. Mais quatre ans plus tard, la plupart des pièces sont inachevées.