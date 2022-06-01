Mission travaux : ma maison est un chantier Sigritte et Hervé (1/2)

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Diffusé le 09/04/2026

Sigritte et Hervé, 42 ans, forment une famille recomposée avec quatre enfants. Après le drame de la perte de son enfant, Sigritte s'est installée en Charente-Maritime où elle a rencontré Hervé, avec qui elle a entrepris la rénovation d'une ancienne grange à la façade pleine de charme. Après deux ans de travaux épuisants, leur relation s'est détériorée sous la pression du chantier interminable, les amenant à envisager une séparation alors que leur rêve de maison familiale s'est transformé en cauchemar. C’est là que Laurent Jacquet intervient, entouré de son équipe d’artisans ! Fort de son expertise, il va venir en aide à Sigritte et Hervé, dire ce qui ne va pas et tout remettre à plat ! Son but ? Débloquer la situation pour que la famille aille de l’avant et relance son chantier !