Mocro maffia S5 E2 - Ennemi public

Lire la vidéo

Diffusé le 17/08/2024

Le cadavre de Romano venant d’être balancé dans la rue, la ministre de la Justice lance une chasse à l’homme contre Le Pape. En Espagne, ce dernier tente de convaincre Tia de lui fournir une nouvelle cargaison pendant que Tonnano et Samira traquent Tatta. Quant à Adil et Meltem, ils cherchent un moyen de fuir mais se trouvent de plus en plus exposés…