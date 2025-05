Mocro maffia S5 E5 - Nécessité fait loi

Lire la vidéo

Diffusé le 06/08/2024

Après l’attentat orchestré par Le Pape, certains membres de son cercle sont loin d’apprécier ce qu’il a osé faire, comme Tia qui encourage Petit Stylo à l’éliminer au plus vite. Tatta et son nouvel associé Lazlo sont sollicités de toutes parts. Pour arrêter Le Pape au plus vite, Van Jaren se voit confier une unité spéciale…