Mocro maffia S3 E3 - Nouvelle donne

Lire la vidéo

Diffusé le 22/09/2022

Eiffel et Nadira éliminent Ray et sa bande. Tatta découvre que Mo se cache chez la femme de Taxi. Le Pape décide de ne plus apparaître en public et demande à Tatta de se charger des affaires courantes.