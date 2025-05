Molang Le père Noël

Lire la vidéo

C'est la nuit de Noël. Molang et Piu Piu préparent le sapin mais laissent traîner une boule au sol. Quand le Père Noël arrive, il marche dessus et tombe, KO ! Molang et Piu Piu se voient alors contraints de le remplacer lors de sa tournée. Plus fa...