Molang Les copains de l'espace

Des extraterrestres observent Molang et Piu Piu depuis l'espace et s'étonnent de les voir rire autant. La nuit, ils utilisent un rayon lumineux pour les aspirer dans leur vaisseau spatial ! Molang et Piu Piu se réveillent sur une planète extraterr...