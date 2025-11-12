Le morning night Émission 4 - Partie 1

Quelle star repartira avec le trophée de l’émission, le « kongagne » ? Michaël Youn, accompagné de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, revient ! Et deux nouvelles équipes vont s’affronter : d’un côté Jeff Panacloc, Franck Dubosc et Reem Kherici, de l’autre Mcfly, Carlito et Caroline Anglade ! Autour de nouvelles fausses pubs et de reportages inédits totalement loufoques, les candidats devront une nouvelle fois chanter, mimer et même courir pour ne pas perdre ! Le tout avec de nouveaux « tubes du greniers », des comédies musicales plus vraies que nature et beaucoup d’autres surprises !