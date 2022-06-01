Mortelle Adèle Les lundis c'est tout pourri

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Diffusé le 29/11/2026

Tout se passerait bien pour Mortelle Adèle si demain n'était pas lundi. Car les lundis c'est tout pourri ! Il faut se lever tôt, retourner en classe, retrouver Jennifer qui la colle, ces idiotes de Pink Malibu et tous les autres nazebroques. Bref, c'est l'enfer ! Mais cette fois, Mortelle Adèle est prête à tout pour éviter cette calamité : faire croire à ses parents que le lundi a été supprimé, arrêter le temps et même ne pas dormir, s'il le faut, pour éviter de se réveiller un lundi !