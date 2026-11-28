Mortelle Adèle Parents à vendre

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Diffusé le 29/11/2026

Mortelle Adèle en a plus qu'assez que ses parents soient sans arrêt sur son dos. Avec eux, impossible de vouloir envoyer son chat Ajax sur la Lune ou de jouer au ball-trap avec la vaisselle de la maison. Ils ne la laissent jamais rien faire ! Puisque c'est comme ça, elle va les vendre ! Dommage que personne ne veuille les acheter. Qu'à cela tienne, Mortelle Adèle a une idée : elle va en faire la publicité pour faire croire qu'ils sont des parents exemplaires. Qui tombera dans le panneau ?