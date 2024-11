Murder club S1 E4

Alors que Daniel est aux arrêts et que tout le monde semble convaincu qu’il est à la fois Fantôme et Shakespeare, Amélia est assaillie de doutes et décide de le confronter. Il finit par lui avouer que son père est le tueur en série Fantôme. Shakespeare serait donc toujours dans la nature. À partir des tests ADN réalisés sur les cadavres, les policiers remarquent que l’un d’entre eux sort du lot : François Castelli, le seul homme que Fantôme ait assassiné. Amélia parvient à faire sortir Daniel du commissariat et les deux coéquipiers partent interroger l’ex-femme de Castelli…