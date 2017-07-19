Murder S1 E1 - Que le meilleur gagne

Diffusé le 15/01/2015

Alors qu'une fête bat son plein sur le campus de l'université de Philadelphie, non loin de là, dans les bois, quatre brillants étudiants en droit terrorisés s'apprêtent à brûler un cadavre... Trois mois plus tôt, Michaela, Wes, Laurel, Connor et une soixantaine d'étudiants faisaient la rencontre de leur charismatique professeure de criminologie : Annalise Keating. Seuls cinq d'entre eux auront la chance d'intégrer son cabinet. Mais pour travailler à ses côtés, il faut être prêt à tout...