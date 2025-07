NCIS : Los Angeles S1 E18 - Frères de sang

De retour d'Irak, un Marine est assassiné dans les rues de Los Angeles. Sa mort aurait un lien avec un trafic établi entre des gangs locaux et des militaires. Une recrudescence de la violence urbaine presse Sam et Callen à trouver les responsables au plus vite...