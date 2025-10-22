NCIS : Los Angeles S4 E18 - Red (1/2)

Diffusé le 07/06/2013

Quand une arme dans l'Idaho correspond à celle utilisée dans une affaire de sécurité nationale à Los Angeles, Callen et Sam volent vers la scène de crime et se joignent au NCIS Red, une équipe mobile d'agents qui vivent et travaillent ensemble pour résoudre leurs affaires. L'agent Paris Summerskill est à la tête de cette unité spéciale composée de Dave Flynn, expert scientifique, de Claire Keats, formée auprès des Seals, d u technicien Kai Ashe et de Roy Haines, ancien analyste au passé trouble.