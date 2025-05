NCIS : Los Angeles S9 E2 - La fille prodigue

Lire la vidéo

Le NCIS enquête sur un trafic de faux billets orchestré par un faussaire péruvien, dont la fille et associée a été repérée à Los Angeles. Kensi et Deeks interrogent cette dernière tandis que Callen et Ana font équipe sur le terrain et que Sam est sous couverture avec l'agent infiltrée Nicole Dechamps. Au Vietnam, Hetty fait des découvertes sur l'époque où elle était agent pour la CIA…