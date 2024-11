Nashville S5 E15 - Tout pour la musique

Diffusé le 12/01/2018

Le buzz sur le net créé par la vidéo de Maddie avec le policier est énorme et cette dernière doit faire face aux retombées. Pendant ce temps, Hallie se produit au Blue Bird et séduit Deacon et Avery qui tombent tous deux sous le charme de sa musique.