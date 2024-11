Nashville S1 E8 - Bénéfices mutuels

Diffusé le 09/03/2014

Rayna apprend la vérité à propos de Peggy et de la fraude qu'elle a commise avec Teddy. Elle est très déçue et ne fait plus confiance à son mari. Juliette rencontre la famille de son nouveau petit ami, mais elle est rapidement mise à l'écart.