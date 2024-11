Nashville S6 E15 - Je ne veux pas te perdre

Diffusé le 21/08/2019

Avery et Juliette se retrouvent enfin, après une alerte médicale. Scarlett et Sean organisent un concert dont les bénéfices seront reversés pour sauver le ranch. Gunnar participe à ce concert et reçoit l'inspiration d'une source inattendue.