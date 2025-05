Nature : pour une réconciliation Nature : pour une réconciliation

Lire la vidéo

Diffusé le 11/02/2025

Alliant poésie, science et émotion, ce film retrace l’histoire du vivant, de ses origines cosmiques à son évolution sur notre planète, en passant par les merveilles de la biodiversité et les défis contemporains auxquels elle fait face. À travers des images spectaculaires, Yann Arthus-Bertrand y interroge les paradoxes de notre époque et exhorte à une transformation collective pour réconcilier l'humanité avec la nature.