Nausicaà : dans les coulisses du plus grand aquarium d'Europe Épisode 1

Diffusé le 03/05/2024

Mélanie et Céline s’occupent du repas d’une raie manta prénommée « Raie Charles ». Du côté de l’espace tropical, Camille procède au transfert d’un iguane vers son nouvel habitat. Pendant ce temps, Coralie et Constance initient un jeune manchot à l’autonomie alimentaire, tandis que le vétérinaire Pierre-Marie intervient pour soigner une femelle requin blessée à la nageoire. Direction Paris pour Mélanie et Marine, parties accueillir de nouvelles espèces en provenance du Japon, destinées à enrichir le tout nouvel espace dédié aux abysses. Au grand bassin, Pierre-Marie se prépare à réaliser une échographie sur une raie aigle. Chez les otaries, Speedy, le doyen du groupe, reçoit les soins de l’ostéopathe Caroline pour un problème au niveau de l’arrière-train. Enfin, après une course-poursuite animée, Coralie parvient à attraper le bébé manchot pour déterminer son sexe.