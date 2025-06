Nausicaà : dans les coulisses du plus grand aquarium d'Europe Épisode 2

Diffusé le 10/05/2024

Chez les manchots, c’est jour de contrôle vétérinaire. Tandis que Coralie se charge de les attraper un par un, Mathieu procède aux examens. Non loin de là, au grand bassin, Mélanie et Paul nourrissent à la main les raies aigles, sous le regard curieux des visiteurs. Une urgence mobilise Pierre-Marie et l’équipe vétérinaire : une raie pastenague violette a été blessée à l’aile et nécessite des soins immédiats. Dans la zone tropicale, Simon et Camille rendent visite à Patoche, le caïman, pour l’heure du repas. Pierre-Marie poursuit sa tournée médicale auprès d’un couple de raies guitares récemment arrivées de l’étranger, dans le cadre du suivi mensuel destiné à favoriser leur reproduction. Simon et Émilien prennent soin des hippocampes en s’assurant de leur confort et de leur environnement. Après trois semaines passées en réserve, les manchots retrouvent enfin leur enclos fraîchement rénové. Pendant ce temps, Jean-Luc et Marie quittent Nausicaá pour observer les phoques sauvages installés sur une plage de Boulogne-sur-Mer.