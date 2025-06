Nausicaà : dans les coulisses du plus grand aquarium d'Europe Épisode 3

Camille et Simon veillent sur la tortue nez de cochon, pendant que le vétérinaire Pierre-Marie examine une plie dont l’état de santé inquiète l’équipe. Toujours dans les profondeurs, Coralie partage sa fascination pour les méduses, créatures aussi délicates qu’énigmatiques. À l’approche de l’ouverture du nouvel espace consacré aux abysses, Louise se rend à Montpellier pour approfondir ses connaissances sur les mystérieuses chimères. La tortue Caouanne nécessite des soins urgents : pour l’aider, l’équipe doit rapidement identifier l’origine de son mal. Tous se mobilisent pour lui offrir les meilleures chances de rétablissement. Pendant ce temps, Pierre-Marie intervient auprès d’une raie violette. L’opération demande une grande prudence : l’animal est venimeux et doté d’un redoutable dard à la queue. Chez les otaries, Géraldine poursuit son travail de prévention, veillant à la santé et au bien-être de ses pensionnaires. Enfin, retour chez les manchots, où Coralie vérifie avec espoir l’apparition des tout premiers œufs.