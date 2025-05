Nexo Knights les chevaliers du futur Coeur de pierre

Le chevalier NEXO Knights Clay Moorington en a assez de Monstrox, Jestro et leurs Pouvoirs Défendus : il décide d'engager le combat contre eux. Mais le Nuage maléfique de Monstrox se rapproche de plus en plus du dénouement de son plan final.