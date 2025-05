Non classée Affaire Grégory, le scénario du drame comme on ne vous l'a jamais raconté

Diffusé le 18/02/2025

Sur le meurtre du petit Grégory, tout semble avoir été dit, raconté. Et pourtant, personne n’est capable, aujourd’hui encore, d’établir ce qui se serait passé le jour de l’enlèvement de l’enfant de 4 ans, retrouvé flottant pieds et mains liés dans la Vologne, à Lépanges (Vosges). Les 40 ans de l’affaire sont l’occasion de porter un regard inédit sur ce fait divers qui a marqué l’histoire judiciaire française, en proposant le scénario du drame comme on ne l’a encore jamais raconté. Même si aucune preuve ne permet aujourd’hui encore d’affirmer avec certitude le déroulé précis des faits, nombre d’experts et de protagonistes du dossier ont une intime conviction sur la façon dont le fils de Christine et Jean-Marie Villemin a trouvé la mort. Un scénario machiavélique que nous allons reconstituer dans ses moindres détails. L’ex-commandant de gendarmerie Etienne Sesmat, le premier directeur d’enquête dépêché sur les lieux, a accepté exceptionnellement d’être le narrateur de ce documentaire.