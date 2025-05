Non classée Disparition de Laure Zacchello : une nouvelle affaire Jubillar ?

Lire la vidéo

Diffusé le 18/02/2025

Laure Zacchello, une mère de famille de 43 ans originaire d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), n’a plus donné signe de vie depuis le 21 juin 2024. Cette inquiétante disparition cacherait-elle un féminicide ? C’est l’intime conviction des enquêteurs. Le mari de Laure, Alexis Juret, est actuellement en détention provisoire pour meurtre sur conjoint. À première vue pourtant, tout semble écarter la piste du mari. Le jour de la disparition de sa femme, il avait été retrouvé dans le jardin du domicile familial, inconscient et ensanglanté, un parpaing à côté de la tête. Seulement, pour les enquêteurs, il s’agirait d’une mise en scène pour camoufler son crime. En effet, depuis plusieurs mois, Laure aurait confié à ses proches avoir peur pour sa vie. Ne supportant plus les éclats de colère et les crises de jalousie de son mari, elle avait demandé le divorce. Mais Alexis, lui, n’aurait pas accepté la rupture et, en représailles, aurait fait vivre à sa femme un enfer. Et ce n’est pas tout : l’homme a un profil pour le moins inquiétant. Survivaliste, il posséderait plusieurs caches dans la montagne et disposait chez lui d’un véritable arsenal de guerre : deux armoires remplies d’armes à feu. Alors, qu’est-il vraiment arrivé à Laure Zacchello ? Son mari, qui nie toute implication et jure être atteint d’amnésie, dit-il vraiment toute la vérité ?