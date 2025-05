Non classée La mort de Maud Maréchal

Diffusé le 11/12/2023

Lundi 13 mai 2013, deux heures du matin. Dans un pavillon de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en région parisienne, Françoise Maréchal se réveille en sursaut. Elle a un mauvais pressentiment : Maud, sa fille de 20 ans, serait en danger… Son mari la rassure et l’invite à se rendormir : Maud passe la soirée avec des amis à seulement 600 mètres du domicile familial. Pourtant, cette nuit-là, la jeune femme sera aspergée d’essence avant d’être brûlée vive, alors qu’elle rentrait chez elle, et que sa mère se réveillait en pensant à elle. Qui pouvait bien en vouloir à Maud au point de l’agresser si cruellement ? Lorsque les enquêteurs découvrent qu’un jeune homme, tombé sous le charme de la victime, l’avait harcelée par SMS la veille de sa mort, une première piste apparaît. Mais un autre prétendant, éconduit quelques mois plus tôt, attire aussi les soupçons car il avait menacé Maud de « brûler (sa) maison et toute (sa) famille avec »… C’est à la faveur d’un appel à témoin lancé sur un plateau de télévision que l’enquête va prendre un tournant inattendu. En effet, il semblerait que certains proches de la victime soient détenteurs d’informations au sujet de ce qui s’est passé la nuit du crime et qu’ils n’ont rien dit. C’est en tout cas le sentiment des parents de Maud…