Non classée L’étrange mort d’Anthony Muroni

Diffusé le 04/03/2024

Autoroute A4, dans le sens Strasbourg-Paris, le 7 mars 2020. Vers 2h30 du matin, un automobiliste donne l’alerte : il y a un obstacle sur la voie au niveau de Betting (Moselle), et il n’a pu l’éviter. Seulement, ce qu’il semble ignorer, c’est qu’il a en réalité roulé sur un corps : celui d’Anthony Muroni, un jeune homme de 33 ans qui travaille dans la mode. Grièvement blessé, il décède quelques heures plus tard à l’hôpital. Comment et pourquoi Anthony s’est-il retrouvé là ? D’emblée, les gendarmes pensent que le jeune homme, très fortement alcoolisé après une soirée entre amis, s’est lui-même mis en danger. Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons réuni tous les témoins des dernières heures de la vie d’Anthony : ses parents chez qui il habitait, son ami Stéphane avec qui il a passé la soirée, et sa petite amie Sorina, la dernière proche qu’il a contactée, quelques minutes à peine avant le drame… Étrangement, leurs versions diffèrent, comme si, en présence de chacun d’eux, Anthony n’était pas tout à fait le même homme ! Le « beau gosse » à la « gueule d’ange » avait-il des choses à cacher ?