Norbert commis d'office Barbara, corruption de viande hachée / Jean-François, escroquerie à la frite

Diffusé le 31/03/2017

Norbert a pour délicate mission de venir à la rescousse de deux criminels particulièrement retors… Car derrière leur sourire de façade se cachent de vrais bourreaux des papilles ! Commençons tout d'abord par Barbara. À seulement 20 ans, elle nous prouve que la délinquance culinaire, comme la valeur, n'attend point le nombre des années ! Sa victime : l'innocente viande hachée. En effet, Barbara s'est auto-proclamée reine de la viande hachée. Elle a même un petit nom prometteur pour sa spécialité « l'extraordin'haché ». Et un ingrédient secret… Norbert va devoir lui révéler la cruelle vérité : sa recette de viande hachée est juste extraordinairement… fade, mal assaisonnée et mal cuite. Nous passerons ensuite la frontière pour rejoindre Jean-François, ambassadeur de la cuisine belge. Et qui dit belge dit bien évidemment frite ! Mais Norbert va vite se rendre compte que Jean-François en cuisine, c'est surtout une mauvaise blague… Son plat – un odieux mélange de frites, de thon-mayonnaise et de haricots blancs – est une véritable escroquerie de saveurs et de texture !