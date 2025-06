Norbert commis d'office David et sa recette sucrée salée / Patricia et son tajine aux épices

Lire la vidéo

Diffusé le 07/10/2016

David et Patricia sont nos deux criminels aujourd'hui. Pour eux, ils sont des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. David est un artiste lorsqu'il cuisine. Sa passion est la création de nouvelles recettes avec des mélanges audacieux de saveurs. Le problème est que ses créations ne sont pas du tout au goût de ses proches. Norbert est là pour lui faire entendre raison et lui dire qu'il doit laisser derrière lui le délire de l'artiste ! Norbert va-t-il réussir à le mettre sur le droit chemin du goût ? Patricia aime les saveurs épicées et pour cela elle les utilise en grande, très grande quantité. Pour effectuer un tajine elle s'en donne à cœur joie et inonde sa préparation de multiples épices à fortes doses. Le problème c'est que trop d'épices tuent les épices. Norbert va essayer d'endiguer ce trafic d'épices et de lui enseigner la juste mesure, au grand bonheur de ses proches.