Norbert commis d'office Gaby, entrave à la ratatouille / David, non-assistance à papilles en danger

Diffusé le 09/06/2017

Norbert a fort à faire cette semaine avec le redressement de deux criminels culinaires au tempérament d'artiste ! Rencontre d'abord avec Gaby. Ce Marseillais de 24 ans, danseur, est une véritable diva des fourneaux. Sa recette phare : la ratatouille… qu'il revisite à sa façon, c'est-à-dire sans courgette et sans aubergine. Mais on peut compter sur lui pour y rajouter de la viande hachée, des œufs, du coulis de tomate en tube et un régiment d'épices. Poivre, cumin, curcuma, paprika, plus il y a de goûts… moins il y a de goût. La tâche s'annonce relevée pour Norbert. Entre deux twerk endiablés, notre chef préféré va devoir redresser Gaby et tout lui apprendre de la découpe des légumes, en passant par le respect des temps de cuisson et de l'assaisonnement. Ce retour aux bases de la cuisine provençale risque bien de bluffer Sarah, la meilleure amie de Gaby. Place ensuite à David, un jeune rugbyman très fier de sa création originale : le poulet/saumon. Il se décerne d'ailleurs modestement la palme de… roi du poulet ! Et pour cause : il en mange matin, midi, et soir. Après avoir goûté à cette association culinairement douteuse et particulièrement grasse, Norbert n'a d'autre choix que de lancer un « SOS papilles en détresse ». La mission de David : réussir en 3 heures à cuisiner une escalope milanaise de volaille avec sa chapelure d'olive noire et saumon fumé. Notre dieu du stade saura-t-il transformer rapidement l'essai ou ses papilles resteront-elles hors-jeu ?