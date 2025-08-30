Norbert commis d'office Jessica, abus de fromages / Blyvy, agression à la sardine

Diffusé le 16/06/2017

Cette semaine, Norbert a affaire à un casting 100% féminin de criminelles culinaires. Elles sont jeunes, elles sont souriantes mais surtout elles assassinent tous les jours les papilles de leurs proches. Il est urgent que Norbert intervienne. Il s'occupe tout d'abord du cas Jessica. À 34 ans, elle a deux passions dans la vie : le hip hop et le fromage. Et sa cuisine n'échappe pas à la règle : elle chante sans arrêt et elle use et abuse du fromage ! Sa spécialité est à la limite de la légalité culinaire : des pâtes aux fruits de mer et aux trois fromages. Mais moules et roquefort ne font pas vraiment bon ménage… En plus Jessica ne maitrise aucune cuisson : ni celle des pâtes ni celles des fruits de mer qui se transforment en véritable chewing-gum. Pas étonnant que les proches de Jessica ne supportent plus ses innovations en cuisine. Norbert réussira-t-il à faire de Jessica la nouvelle reine des pâtes aux fruits de mer ? Place ensuite à la criminelle numéro 2 : Blyvy. Elle, son arme favorite, c'est la sardine ! Elle adore ça… mais c'est bien la seule vu le sort qu'elle lui fait. Car la sardine selon Blyvy consiste à la faire bouillir dans de l'huile de palme, à la mixer avec de l'agneau et à l'accompagner d'un riz encore cru. Bref du grand n'importe quoi ! Norbert n'aura pas trop de 3 heures pour redresser cette criminelle. Surtout que Blyvy a des techniques de cuisine bien à elle : ouverture de conserve au couteau ou encore dressage au gobelet plastique. Cela va être sport pour notre chef préféré !