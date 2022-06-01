Norbert commis d'office Jimmy, outrage à la charlotte / Tonio, diffamation de paëlla

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Diffusé le 12/01/2018

Malheureusement pour ses proches, Jimmy adore faire preuve de « créativité » en cuisine, avec sa fameuse spécialité : le poulet façon melba… Faire un trompe-l'œil d'un dessert version salée, pourquoi pas. Mais le faire à la manière de Jimmy, certainement pas ! Car Jimmy y met tout et n'importe quoi, en particulier une tonne d'épices, ne respecte aucun dosage, ni aucune alliance de saveur. Norbert réussira-t-il à sauver ce criminel ? Tonio est un tortionnaire de paëlla, qu'il aime « à sa façon », c'est-à-dire en la revisitant avec de l'ananas, des pois chiches, de la sauce soja… Ajoutez à cela qu'il ne maitrise absolument pas les cuissons et vous comprendrez pourquoi sa femme a appelé Norbert à la rescousse. Notre chef aura 3 heures pour l'aider à reconquérir les papilles de son épouse avec une paëlla 3 étoiles.