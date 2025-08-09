Norbert commis d'office Joëlle, blanchiment d'axoa basque / Jean-Baptiste, outrage au poulet

Diffusé le 19/05/2017

Norbert s'élance de nouveau sur les routes de France à la recherche des pires criminels culinaires… Il s'arrête tout d'abord chez Joëlle, une dangereuse criminelle de la cuisine. Sa victime : la cuisine traditionnelle basque et en particulier l'axoa de veau. Car Joëlle a un truc bien à elle : c'est de faire des spécialités régionales en ne respectant absolument aucune tradition ! Du coup, son plat typique basque se retrouve accompagné de sauce soja, de sésame, de mangue. Bref, la fameuse « Jo's touch » est un vrai désastre et son mari n'en peut plus… Norbert n'aura pas trop de 3 heures pour remettre Joëlle dans le droit chemin de la cuisine basque. Place ensuite à Jean-Baptiste qui est à la fois un bourreau des cœurs et un bourreau des papilles ! Il pense que sa cuisine est une arme de séduction massive, en particulier son poulet au cola. En fait, c'est plutôt une arme de destruction massive et un véritable outrage au poulet ! Car son poulet est ultra sec, beaucoup trop sucré et avec une saveur d'oignon vraiment trop présente. Et ça, c'est sans parler d'un visuel loin d'être appétissant… JB réussira-t-il à ouvrir les yeux sur son crime culinaire et écoutera-t-il les conseils de Norbert pour devenir un vrai Don Juan des fourneaux ?