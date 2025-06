Norbert commis d'office Johnny, sabotage de goûts / Kathleen, usage illicite de sucre

Diffusé le 24/03/2017

Venez découvrir Johnny. Un véritable spécimen… Sa spécialité : les crêpes surprises. Tellement surprises qu'on ne reconnait aucun des nombreux ingrédients qui la composent : ni le surimi, ni les saucisses knack, ni les oignons, ni le brie, ni les olives… Ni tout le reste. On ne sait même plus s'il s'agit d'un plat principal ou d'un dessert. La faute à la pâte à tartiner et la chantilly qui recouvre sa crêpe salée… Un désastre tel que Norbert a été obligé de l'élire « pire recette » de l'histoire de « Commis d'office » ! Place ensuite à Kathleen, la dealeuse de sucre. Son truc à elle, c'est la pâtisserie. Mais si possible très sucrée et aux saveurs chimiques, comme la fraise bonbon ou le chewing-gum. Résultat des courses : impossible de manger ses gâteaux roulés sans choper une carie ! Norbert va devoir lui montrer qu'en pâtisserie aussi, on doit doser le sucre et les saveurs.