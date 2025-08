Norbert commis d'office Marie-Jo, fraude au bœuf bourguignon / Mickaël, harcèlement de tomates farcies

Diffusé le 12/05/2017

Norbert est une nouvelle fois appelé à la rescousse pour venir en aide à deux familles démunies face aux crimes culinaires répétés de leur proche. C'est le cas notamment de Patrick : il adore sa femme Marie-Jo et ne sait pas comment lui avouer qu'il n'en peut plus de sa cuisine beaucoup trop riche. Car Marie-Jo, en cuisine comme en amour, ne compte pas ! Conséquence de sa générosité : c'est 10 000 calories par repas et une petite crise de foie. Son bœuf bourguignon – purée maison – n'échappe pas à la règle : il est trop chargé en huile, en vin, en sauce ou encore en crème fraîche. Le tout, sans aucun goût… Bref, c'est un vrai désastre ! Norbert n'aura que 3 heures pour lui apprendre à revisiter ce plat traditionnel de manière plus légère et plus saine. Place ensuite à Mickaël ! Sous ses apparences de parfait professeur des écoles se cache un véritable cancre de la cuisine. Son crime : il maltraite de pauvres tomates farcies qui ne lui ont rien demandé ! Pourtant assez simple à réaliser, Mickaël réussit l'exploit de rater chaque étape de sa recette : surcuisson extrême de la viande hachée, tomates pleines d'eau, absence total d'assaisonnement et dressage complètement raté. Un véritable professeur foldingue de la cuisine ! Mickaël échappera-t-il au conseil de discipline grâce à l'aide de Norbert ? Ou se verra-t-il recaler ?