Norbert commis d'office Mickaël, trahison de bolognaise / Steeve, contrefaçon d'omelette

Diffusé le 21/04/2017

Mickaël est dénoncé par ses proches pour trahison de bolognaise. Comme beaucoup, Mickaël est un mauvais cuisinier qui s'ignore. Pour lui, sa recette de la « bolognaise aux pâtes » est la meilleure. Pourquoi ? Parce qu'il est généreux… vraiment très généreux. Ce qui compte pour lui dans la bolo, c'est la quantité de viande et de fromage. Peu importe si la base de sa recette est de la sauce industrielle, peu importe s'il y a trois fois plus de viande hachée que de pâtes et peu importe s'il mélange 3 fromages dont aucun n'est italien ! Norbert va devoir sérieusement redresser Mickaël pour le réconcilier avec la véritable gastronomie italienne. Place ensuite à Steeve, un américain de cœur. Époux d'une Yankee, Steeve partage avec elle sa passion de la country. En revanche, Heather ne goûte pas vraiment la cuisine de son mari, en particulier sa spécialité : l'omelette aux pâtes. Et on ne peut pas la blâmer : Steeve réussit à rater cette recette ultra simple en sous-cuisant ses pâtes, à la texture tendance caoutchouc, en sur-cuisant ses œufs, à la texture tendance plâtre et en ne mettant aucun assaisonnement. Bref, un ratage sur toute la ligne. Norbert saura-t-il transformer ce cowboy en véritable cordon-bleu ?