Norbert commis d'office Nathalie et sa cuisine au micro-ondes / Florian et sa normandiflette

Lire la vidéo

Diffusé le 16/09/2016

Nathalie et Florian sont nos deux criminels aujourd'hui. Pour eux, ils sont des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Nathalie est la reine de la cuisine express au micro-ondes… enfin presque. Son micro-ondes est devenu indispensable pour elle car cela permet de gagner du temps ; encore faut-il bien s'en servir. Norbert va avoir deux heures pour l'aider à changer ses habitudes et lui montrer comment réaliser un plat d'exception à l'aide d'un micro-ondes et en peu de temps. Florian a décidé d'innover. Puisqu'il aime la tartiflette et sa région la Normandie, il a créé la Normandiflette. Malgré des capacités en cuisine, Florian a dégouté ses proches avec ce plat. Mais Norbert va lui montrer comment retrouver l'ensemble des ingrédients de sa Normandiflette au travers d'un menu complet.