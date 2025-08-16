Norbert commis d'office Olivier, carnage de moules / Amanda, infraction à la paëlla

Diffusé le 02/06/2017

Norbert est appelé cette semaine au secours de deux familles qui n'en peuvent plus ! Il s'attaque tout d'abord au cas Olivier. Olivier a deux particularités : c'est un imitateur et c'est aussi un tueur de papilles ! Qu'il la fasse en imitant Johnny, Nicolas Sarkozy ou Laurent Gerra, sa cuisine elle est toujours la même : immangeable. En particulier sa spécialité : les moules et gnocchis au chocolat. Non vous ne rêvez pas : Olivier a décidé que l'accord moules/chocolat était une bonne idée gastronomique. Au grand désespoir de sa femme… mais aussi de Norbert qui va devoir goûter à ce plat. Pas sûr qu'il puisse redresser cet assassin de la cuisine française. Place ensuite à la jeune et jolie Amanda. Son truc à elle c'est la cuisine fusion. Ou comment réconcilier dans un seul plat le Cameroun, la France et l'Espagne. Pour cela, elle a son arme secrète : la paëlla aux larves. Un choc pour ce pauvre Norbert, pas très à l'aise à l'idée de déguster des insectes. Mais le plus gros problème de la paëlla d'Amanda ce n'est pas la présence des larves. C'est tout le reste ! Cuisson du riz, du poulet ou des fruits de mer : rien n'est respecté ! Résultat : sa paëlla est sans saveur et a une texture indescriptible. Norbert ne va pas avoir trop de 3 heures pour réaliser une revisite originale de la paëlla tout en respectant les saveurs de base de l'emblème de la cuisine espagnole.