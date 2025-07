Norbert commis d'office Sossam, usurpation de tajine / Thierry, détournement de vol-au-vent

Diffusé le 05/05/2017

Le chef Norbert s'attaque au cas de Sossam. À seulement 20 ans, Sossam a tout d'un grand… assassin de saveurs ! Sa victime préférée : le tajine. Persuadé de maîtriser à la perfection ce plat oriental traditionnel, il n'a pas conscience qu'en réalité, il le massacre. Pourquoi ? Parce Sossam a décidé de passer outre toutes les techniques de base du tajine : pas de découpe soignée des légumes, pas de cuisson lente et mijotée de la viande, pas de mélanges subtiles d'épices. Et, clou du spectacle, Sossam tartine son tajine de harissa. Résultat : c'est gras, mal cuit, sans saveur et ultra piquant ! 3 heures suffiront-elles à le redresser ? Norbert prend ensuite la direction du sud de la France à la rencontre de Thierry. Ce dernier est persuadé que sa spécialité est un chef d'œuvre culinaire : les vol-au-vent aux escargots et au pastis. Mais il est bien le seul à en être convaincu… Sa femme Valérie n'en peut plus et a appelé Norbert à l'aide. On la comprend : le visuel n'est pas du tout appétissant, les escargots sont hyper caoutchouteux, la texture de sa crème est pâteuse et, surtout, Thierry a la main très lourde côté pastis… Bref c'est la cata ! Heureusement que Norbert arrive à la rescousse pour transformer Thierry en vrai cordon-bleu.