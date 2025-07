Norbert commis d'office Yann, deal d'épices / Laurie, arnaque à la quiche

Diffusé le 07/04/2017

Aujourd'hui, Norbert se rend chez Yann qui est accusé de deal d'épices. En effet, notre criminel en met partout, tout le temps et surtout n'importe comment. Résultat : son poulet aux épices est juste immangeable. La faute à une confiance excessive. Car Yann, comme beaucoup de nos criminels, ne doute de rien, surtout pas de sa créativité et de son talent culinaire. Pas besoin de suivre des recettes, il lui suffit de suivre son instinct… Norbert va avoir fort à faire avec cet assassin des papilles. Place ensuite à Laurie. Derrière son sourire d'ange se cache une véritable arnaqueuse. Son arme : la quiche, qu'elle sert à toutes les sauces à ses amis et à sa famille. Ces derniers n'en peuvent plus de ses mélanges impossibles terre-mer, de son appareil ultra dense et de sa pâte mi-crue mi-cramée. Norbert vient donc à la rescousse de ces pauvres quiches maltraitées… Laurie deviendra-t-elle enfin la reine des quiches ?