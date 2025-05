Norbert commis d'office Anthony, maltraitance d'escargots / Khaira, sabotage d'omelette

Lire la vidéo

Diffusé le 18/01/2019

Le criminel du jour est Anthony. Sa passion ? La noix de coco ! Il en met partout et a une technique bien à lui pour la découper… Jusque-là rien d'anormal. Seulement il a élaboré une recette à base d'escargots flambés au rhum, accompagnés de poudre de coco et d'un fromage belge proche du maroilles. Gare aux papilles avec ce mélange détonnant qu'il accompagne de frites de coco et carottes, à tremper dans du sirop de Liège… Norbert a du pain sur la planche ! Khaira pense avoir une chance de remporter la spatule d'or avec son omelette fétiche. Pour Khaira, le mot d'ordre est plus on en met plus c'est bon : œufs, saucisses, lardons, poulet, thon, champignons, mozzarella, reblochon, chèvre, curry, cervelas… Tout le frigo y passe ! La mission de Norbert est de lui rappeler la règle principale d'une omelette : 3 ingrédients maximum. Pas sûr que Khaira veuille bien l'entendre !