Norbert commis d'office Brigitte et sa ratatouille frite / Taylor et son gratin à la russe

Diffusé le 21/10/2016

Aujourd'hui, c'est Brigitte et Taylor qui sont nos deux criminels de la cuisine. Ils pensent tous les deux être des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche, en piégeant en caméra cachée leurs proches. Brigitte pense que sa cuisine est bonne pour la santé. Et pourtant, son plat « ratatouille – oignon rings » est loin de remplir les critères d'un plat sain. En effet, elle fait « précuire » tous ses légumes en les faisant frire. Car oui, Brigitte est aussi est la reine de la friture ! Norbert va devoir se remonter les manches pour faire comprendre à Brigitte que l'huile n'est pas la solution à tout. Taylor adore faire des gratins. Que ce soit des pâtes, des endives ou encore des fajitas, il fait tout gratiner ! Son plat fétiche est le gratin à la russe, une recette qui lui vient de sa grand-mère. Mais sa maîtrise culinaire est plus qu'approximative : chorizo brûlé, pommes de terre pas cuites et surdosage de crème fraîche et de fromage. Grâce à l'aide de Norbert, Taylor va pouvoir s'améliorer et devenir le roi du gratin !