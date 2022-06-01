Norbert commis d'office Caroline, recel de quiche lorraine / Youri, vandalisme de gâteau

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Diffusé le 09/02/2018

La première criminelle du jour est l'humoriste Caroline Vigneaux. Très fière de ses origines lorraines, elle adore la quiche du même nom et, tenant sa recette de sa grand-mère, est persuadée de la faire dans les règles de l'art ! Norbert a 3 heures pour lui montrer comment réaliser une quiche lorraine originale, savoureuse et express ! Youri fait de l'originalité et des surprises son credo, dans la vie et en cuisine. Résultat des courses : un « gâteau » mi-salé mi-sucré. D'un côté, Youri mélange du chocolat et de la banane. Et de l'autre, il mélange des tomates et des carottes. Le tout sur une base de gâteau au yaourt « sans yaourt ». Norbert va remettre ce délinquant pâtissier dans le droit chemin des fourneaux.