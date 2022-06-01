Norbert commis d'office Charlie, discrimination de crevettes / Lizy, détournement de cuisine cubaine

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Diffusé le 23/02/2018

Charlie est doué pour le chant mais n'est pas un maestro des fourneaux. Sa recette de boudin blanc, crevette et chocolat blanc est un véritable carnage. Entre le déséquilibre complet des saveurs, la texture « bouillie » de l'ensemble et les erreurs de cuisson, Charlie enchaîne les fausses notes culinaires. Norbert va devoir faire comprendre à Charlie qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec de pauvres crevettes innocentes... Lizy, très fière de ses origines cubaines, adore faire une des spécialités de l'île : le riz à l'impérial. Elle est persuadée que son millefeuille riz, crevettes, poulet à la tomate, mangue, ananas, épices, collés à la mayonnaise est synonyme de délice culinaire… Au lieu d'une révolution culinaire, Norbert va plutôt assister à un véritable naufrage. Entre salsa, recette traditionnelle et surprise, le redressement de Lizy va être chaud !